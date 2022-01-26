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Kepez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Kepez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Kepez ilçesinde belediye ekipleri, kırsaldaki sokak hayvanlarının kardan olumsuz etkilenmemesi için mama bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kepez ilçesinde belediye ekipleri, kırsaldaki sokak hayvanlarının kardan olumsuz etkilenmemesi için mama bıraktı.

Ekipler, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışının ardından sokak hayvanları için çalışma başlattı. İlçenin dört bir yanındaki sokak hayvanlarının düzenli beslenmesini sağlayan ekipler, özellikle salgın döneminde konulan mama ve su kaplarının sayısını arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ilçe merkezinden uzak bölgelerdeki hayvanları için de çalışma yapan ekipler, ormanlık alan ve ana yol kenarlarına yiyecek bıraktı. ???????

Kepez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Kepez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Kepez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Kepez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Hisarcık, Kepez, kar, Güncel, Haber

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