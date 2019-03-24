Kepez'de Renkli Nevruz

Kepez Belediyesi'nin Nevruz Bayramı için Dokumapark'ta etkinlik düzenlendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, renkli nevruz kutlamalarında demir dövdü.

Türk geleneklerinde yüzyıllardır baharın gelişini müjdelemesiyle kutlanan bahar bayramı Nevruz, bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Dokumapark'da düzenlenen organizasyona Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cengiz Gadimli, Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri Kadınları ve İş İnsanları Dernek Başkanı Peri Asenaaliyeva, Irak Türkmen Dayanışma Derneği Temsilcisi Kürşat Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dokumapark'ın süslü bahçesini dolduran kalabalık, Kepez Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte bahar bayramını kutlamak için bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Azeri ve Kırgız milli marşları ile başlayan törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,"Bu anlamlı günde düzenlemiş olduğumuz bu güzel buluşmada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Türk'ün bayramını böylesi coşkuyla kutlamak, kendi özümüze dönüş anlamında çok önemli bir özelliği ortaya koyuyor. Her yıl, Türk dünyasının en anlamlı bayramlarından biri olan Nevruz Bayramını büyük bir törenle kutlamaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Doğanın yeniden uyanışının müjdesini veren Türk Dünyasının ortak değeri Nevruz Bayramlarında gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştırmak için bir araya geliyoruz. Kendi medeniyet değerlerimizle buluştukça, aslında ne kadar köklü ve büyük bir millet olduğumuzu, insanlık tarihi kadar eski olduğumuzu göreceğiz. Biz Kepez Belediyesi olarak Türk'ün kadim gücünün yaşatılmasında elimizden geleni gösterdik, gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Nevruz yeni bir gün anlamına geliyor. Her Nevruz'da sevgi çiçeklerinin ve yeni fikir çiçeklerinin açmasını temenni ediyorum. Tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı kutlu olsun" dedi.

Törende demir dövüldü

Konuşmaların ardından etkinliklerin devam edildiği törende Başkan Tütüncü, diğer başkanlarla ile birlikte bir Nevruz geleneği olarak demir dövdü. Gelenekselleşen demir dövme merasiminin ardından festival havasında devam eden etkinlikte Azeri ve Kırgız misafir ekipler, kendi ülkelerinin Nevruz geleneklerini sergiledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA