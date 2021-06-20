Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı
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Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı

Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen '120 Dakika Dağ Bisikleti' Yarışları, bisiklet tutkunu sporculara bir kez daha ev sahipliği yaptı.

Kepez Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen '120 Dakika Dağ Bisikleti' Yarışları, bisiklet tutkunu sporculara bir kez daha ev sahipliği yaptı. Bisiklet severler Kepez'in oksijeni bol ormanlarından Parkfuntastic'te düzenlenen parkurda kıyasıya bir yarış sergiledi.

Heyecanın dorukta olduğu yarışlara yüzlerce bisikletli katılırken, yarışın startını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü verdi. Spora ve sporcuya verdikleri değere değinen Tütüncü, her yıl böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak bisiklet sporuna katkı koydukları için yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Nefes kesen mücadelede bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak olan Tütüncü, parkur yarışını organizasyon ekibiyle birlikte takip etti.

Amatör ve profesyonel sporcular katıldı

Farklı yaş gruplarının katılım sağladığı yarış, rampa ve dik yokuşların bulunduğu parkur ile bisiklet sporcularının ter döktüğü heyecanla geçen 120 dakikaya sahne oldu. Amatör ve profesyonel sporcular, 2,5 kilometrelik parkurda mücadele etti. Günün şampiyonu bulunduğu kategoride parkuru 120 dakikada en çok turlayan sporcular olurken, kendi kategorisinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Kepez Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen bisiklet yarışına amatör ve profesyonel olmak üzere sekiz kategoride 126 sporcu katıldı. 120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları'nda Süleyman Sapa birinci, Abdurrahman İnal ikinci ve Bayram Eroğlu üçüncü oldu. - ANTALYA

Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı
Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı
Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı
Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı
Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı
Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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