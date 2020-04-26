Kepez'de pazarlar hafta içine taşındı Kepez Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında pazar alanlarına yeni düzenleme getirdi.

Kepez Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında pazar alanlarına yeni düzenleme getirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarlar hafta içine alındı. Semt pazarlarındaki yoğunluğun azaltılması için kapalı semt pazarları da haftanın 2 günü hizmet verecek.

Korona virüs salgınına karşı önleyici tedbirleri uygulamaya devam eden Kepez Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar alanlarında da çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kepez Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini daha rahat ve daha güvenli yapabilmesi için pazar alanlarında bir dizi önlemler aldı. Alınan önlemler kapsamında; sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarlar hafta içine alındı. Pazar alanlarına giriş ve çıkışların daha kontrollü bir şekilde sağlanabilmesi ve alışveriş yoğunluğunun azaltılması amacıyla da kapalı semt pazarları haftanın 2 günü açık olacak.

Kepez'de pazarlar nerede kurulacak?

İlçede 2 gün hizmet verecek semt pazarları; Yenidoğan Kapalı Semt Pazarı Pazartesi ve Çarşamba, Kanal Kapalı Semt Pazarı Salı ve Perşembe, Şafak Kapalı Pazarı; Salı ve Perşembe, Zafer Kapalı Pazarı Cuma ve Salı, Habibler Kapalı Pazarı Pazartesi ve Cuma, Çamlıbel Kapalı Pazarı Pazartesi ve Perşembe, Yeni Mahalle Kapalı Pazarı Pazartesi ve Cuma, Varsak Kapalı Pazarı Pazartesi ve Perşembe, Teomanpaşa Kapalı Pazarı Salı ve Cuma, Güneş Kapalı Pazarı Salı ve Çarşamba, Demirgül Semt Pazarı Salı ve Çarşamba, Kuzeyyaka Kapalı Pazarı Salı ve Cuma günleri ilçe sakinlerinin hizmetinde olacak… Pazar alanlarıyla ilgili yapılan düzenlemeleri sosyal medya hesaplarından duyuran Kepez Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında pazar alanlarındaki hijyen denetimlerini de aralıksız sürdürmeye devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA