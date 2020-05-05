Kepez'de parklara portakal ağacı dikiliyor

Kepez Belediyesi, başlatılan yeşil seferberliği kapsamında ilçedeki parklara portakal ağacı dikmeye başladı.

Kepez Belediyesi, başlatılan yeşil seferberliği kapsamında ilçedeki parklara portakal ağacı dikmeye başladı.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçenin dört bir yanında portakal bahçesi kuruyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, geçen yıl başlattığı yeşil seferberliği kapsamında parkların, meydanların, bulvarların, kamu binaları bahçelerinin ve mahallelerde mülkiyet sorunu olan arazilerin içerisinde portakal bahçeleri oluşturuluyor.

Bu kapsamda bugüne kadar birçok portakal ağacını toprakla buluşturan Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir portakal bahçesi de Altınova Sinan Mahallesi'ne kazandırdı.

Belediye ekipleri, 8 dönümlük parkın içerisine 60 adet yetişmiş portakal ağacı ile 8 adet zeytin ağacı dikti. İçerisinde kapalı ve açık ahşap oturma mobilyaları, çocuk oyun grubu ile açık hava spor aletlerinin olduğu park, dikilen portakal ağaçlarıyla vatandaşların hizmetine açıldı.

Kaynak: AA