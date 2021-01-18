Kepez'de parklara kuş evleri yerleştiriliyor
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Kepez'de parklara kuş evleri yerleştiriliyor

18.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:16
Kepez'de parklara kuş evleri yerleştiriliyor

Kepez ilçesinde Belediye tarafından park ve bahçelere kuşların barınması amacıyla kuş evleri yerleştiriliyor.

Kepez ilçesinde Belediye tarafından park ve bahçelere kuşların barınması amacıyla kuş evleri yerleştiriliyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, ilçedeki Dokumapark ve Kent Ormanı'na konulmak üzere 30'ar kuş evi imal edildi. Güvenli olmaları için 9 metre yüksekliğindeki direklere asılan kuş evlerinin sayısının artırılması planlanıyor.

Veterinerlik Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ise hayvan hastanesine dönüştürülerek, sokak hayvanları ile evcil türlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisi, barınması ve rehabilitasyonu yapılacak.

Ameliyathane, laboratuvarı, yoğun bakım, acil ünitesi, röntgen, ultrasonografi ile muayene, ameliyat öncesi-sonrası bakım ve karantina birimlerinin yer alacak hastane, hayvan ambulansı hizmeti de verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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