Kepez'de pandemi kurallı meclis
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Kepez'de pandemi kurallı meclis

Kepez Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısını sosyal mesafe ve hijyen kurallarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdi.

Kepez'de pandemi kurallı meclis
02.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:38

Kepez Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısını sosyal mesafe ve hijyen kurallarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdi. Mecliste konuşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyenin başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, "Bu başarı hepimize ait. Kepez Belediye meclisi başta olmak üzere, iktidarıyla muhalefetiyle bütün arkadaşlarımıza aittir, başarı bürokratlarıma aittir" dedi.

Kepez Belediyesi Temmuz Ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan Temmuz Ayı olağan meclis toplantısında, 6'sı önerge olmak üzere 54 gündem maddesi görüşüldü. Sosyal mesafe kuralları nedeniyle meclis üyeleri, muhtarlar ve basın mensuplarının alınabildiği meclis şeffaflık ilkesiyle yapıldı. Vatandaşlar meclis toplantısını belediye hizmet binası önüne kurulan dev ekrandan ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip etti. Meclis toplantısında, Encümen ve Komisyon üyeliği seçimleri yapıldı, denetim, faaliyet, bütçe ve taşınır kesin hesapları görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

"Kepez başarılı bir yıl geçirdi"

Encümen ve komisyon seçimlerinin yapılmasının ardından, meclisin 10. gündem maddesi olan Faaliyet Raporunun görüşülmesine ve oylanmasına geçildi. Bu maddenin görüşülmesinde, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü meclisin başkanlık koltuğunu, AK Parti Meclis üyesi ve Meclis 1. Başkan Vekili Süleyman Acar'a devretti. Faaliyet raporu görüşlerini belediye meclisi koltuğundan dile getiren Başkan Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak başarılı bir yıl geçirdiğimize inanıyorum. Bir yerde başarı varsa teşekkür etmek gerekir. Bu başarı hepimize ait. Kepez Belediye meclisi başta olmak üzere, iktidarıyla muhalefetiyle bütün arkadaşlarımıza aittir, başarı bürokratlarıma aittir. Pandemi süresince gözünü kırpmadan en önde çalışan, herkesin kendini, izole ettiği bir zamanda sokakları dezenfekte eden emekçi kardeşlerimize, işçi kardeşlerimize, yolları açan kardeşlerimize ve belediyemizin bütün emekçilerine aittir. 2019 yılı faaliyet raporu Kepez'e hayırlı olsun" diye konuştu. Faaliyet raporunun oy birliğiyle kabulünün ardından Başkan Tütüncü, tekrar meclis başkanlığı koltuğuna geri döndü.

Kepez'in yatırım bütçesi yüzde 100 gerçekleşti

2019 yılı Bütçe Kesin Hesabı hakkında görüşlerini de dile getiren Tütüncü, "Bütçeler hedeflerdir, onlar netleştirilir. Ama kesin hesaplar sonuçlardır. Burada rakamlar konuşur. Başarılı bir kesin hesapla karşı karşıyayız. Gider bütçesindeki gerçekleşme yüzde 98, gelir bütçesindeki gerçekleşmemiz ise yüzde 97'dir. Yüzde 70'in üzerinde çok büyük başarı olarak algılandığı belediyecilik literatüründe bunun oldukça önemli başarılı olduğunu ifade etmeliyim. Göreve geldiğimiz 2009'da, gelir bütçemiz yüzde 49,35 gerçekleşirken, şuan yüzde 97 gerçekleşmiştir. Aradaki geçen yıllarda önemlidir. Bütçe gelirinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Yüzde 97'lik bir artış meydana gelmiştir. Gider kısmına baktığımızda 2009'da yüzde 52 gerçekleşirken, şu an yüzde 98'dir. 2009 yılından, 2019 yılına kadar hep artarak gelmişiz. Şuanda yüzde 98'lik rakam bütün rakamların en önemli zamanı olmuş. Yatırım bütçemiz yüzde 100 gerçekleşmiş. 2009'da görevi devraldığımızda bu oran 31,7'di" dedi.

Tütüncü'nün konuşmasının ardından 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Belediyesi'nin pandemi sürecinde belediyeye ait mülklerden 3 ay boyunca kira almama kararı da gündemin 13. maddesinde yer aldı. Esnafın desteklenmesini öngören meclisin bu gündemi de komisyona sevk edildi.

İsimleri Kepez'deki caddelerde yaşatılacak

Kepez Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısına önerge ile sunulan gündem maddeleri arasında yer alan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın adının Esentepe ve Göçerler Mahallesi 5435 Sokaktaki caddeye verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. Meclis gündeminde; Senato üyesi Mehmet Pırıltı'nın adının Fabrikalar Mahallesi'ne 3049 sokaktaki caddeye, Antalya Milletvekilleri Hasan Fehmi Boztepe'nin adının Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki 4416 Sokaktaki caddeye ve Galip Kaya'nın da adının da Kültür Mahallesi 3816 sokaktaki caddeye verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediyesi Temmuz ayı meclisi komisyona havale edilen maddelerin görüşülmesi amacıyla 3 Temmuz Cuma saat 14.00'da 2. oturumda bir araya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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