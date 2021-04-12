Kepez'de otomobilin çarptığı istinat duvarı yıkıldı
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Kepez ilçesinde kaza sonrası kontrolden çıkan otomobilin çarptığı apartmanın istinat duvarı yıkıldı.
Kepez ilçesinde kaza sonrası kontrolden çıkan otomobilin çarptığı apartmanın istinat duvarı yıkıldı.
U.Y'nin kullandığı 07 US 830 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 BTF 32 plakalı otomobil, Kültür Mahallesi'nde 3867 ve 3805 sokakların kesişiminde çarpıştı.
Kontrolden çıkan 07 BTF 32 plakalı araç, savrularak yakındaki apartmanın istinat duvarına çarparak yıktı.
Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci