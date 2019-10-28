Kepez'de Offroad rüzgarı esti

28.10.2019 12:50

Kepez Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleşen 2019 Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, offroad aracına binerek, pilotların zorlu parkur heyecanına ortak oldu.

Otomobil sporlarının merkezi haline gelen Kepez'de düzenlenen 2019 Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları, büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışlara Antalya, Kahramanmaraş, Tarsus, Denizli, Mersin, Fethiye ve Alanya'dan olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesinden sporcular katıldı. Final yarışlarını izlemeye gelen Başkan Tütüncü, pilotların zorluk derecesi yüksek parkurları en hızlı tamamlamak için gösterdiği çabaları yakından takip etti. İkinci etap sonunda verilen araç bakım molası sırasında offroad aracının direksiyonuna geçen Başkan Tütüncü'de zorlu parkurda 1 tur attı. Ardından başka bir araç ile orman parkurunda offroad aracı kullanan Tütüncü, yarışma etabının güzergahını kullandı.

MOTOR SPORLARININ BULUŞMA NOKTASIYIZ

Geçen yıl hizmete açılan bu pistte çok önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, motor sporlarının merkezi olma noktasında büyük gayret gösterdiklerini vurguladı. Moto kros, oto ve moto drag ile drift pistleriyle Kepez'in motor sporlarının önemli bir buluşma noktası haline geldiğini belirten Tütüncü, "Ayda bir ya da 2 kez değişik motor sporları tutkunlarıyla birlikte oluyoruz. Şehrin tanıtımına katkı sağlayan bu tür yarışları çok önemsiyoruz" dedi.

BİRİNCİLİK KUPASI YILMAZ VE ÖZEN'İN

İlk gün Lyrboton Kome adı verilen 3 etaptan oluşan mukavemet yarışları 9,2 km'lik ormanlık alanda yapıldı. İkinci gün ise Varsak'taki offroad seyirci etabında buluşan yarışmacılar, 1.6 km'lik parkuru 4 kez tekrarladı. Yarışmaların sonunda genel klasmanda 131 puan alan Mehmet Yılmaz-Eren Özen ikilisi birinci oldu. İkinciliği 121 puan alan Kemal Arıcan- Emre Temel ikilisi kazanırken, üçüncülük kupasını 97 puan alan Serkan Sivri- Ali Seyda Kıvrak ikilisi kaldırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA