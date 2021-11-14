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Kepez'de Off-Road heyecanı

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Kepez'de Off-Road heyecanı

Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak yarışları DokumaPark'ta başladı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak yarışları DokumaPark'ta başladı. Sporcular engebeli parkurlarda arazi araçlarıyla kıyasıya mücadele ediyor.

Kepez Belediyesi'nin DokumaPark Off-Road pisti zorlu yarışlara ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi'nin katkıları Antalya Off-Road ve Motor Sporları Kulübü Derneği işbirliğiyle düzenlenen yarışlar devam ediyor. Sakarya, Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Osmaniye, Fethiye, Denizli gibi Türkiye'nin dört bir yanından katılan yarışmacılar 19 özel engelden oluşan 2 bin 500 metrelik zorlu etapları bitirebilmek için birbirleriyle kıyasıyla yarışıyorlar. 23 özel modifiyeli araç ve 46 sporcunun katıldığı yarışları çok sayıda seyirci izliyor. Cumartesi günü test sürüşleriyle başlayan ve bugün yerini heyecan dolu mücadeleye bırakan yarışlar dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek. - ANTALYA

Kepez'de Off-Road heyecanı

Kepez'de Off-Road heyecanı

Kepez'de Off-Road heyecanı

Kepez'de Off-Road heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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