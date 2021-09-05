Kepez'de "off-road" heyecanı
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Kepez'de "off-road" heyecanı

Kepez'de 'off-road' heyecanı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde "Off-Road Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde "Off-Road Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Kepez Belediyesinin halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma Park'ta, off-road tutkunları bir araya geldi.

Dün test sürüşleriyle başlayan "Off-Road Buluşması", bugün "Ödüllü Off-Road" ve "Halk Katılımlı Parkur" turlarıyla devam etti.

Kepez Belediyesi ve bazı off-road kulüplerinin katkılarıyla düzenlenen yarışlara çok sayıda off-road tutkunu katıldı.

Zorlu mücadeleyi en az hatayla geçen pilotlara, akşam düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.

Kepez'de 'off-road' heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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