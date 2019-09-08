Kepez'de muhteşem gece

08.09.2019 12:07

Kepez Belediyesi, binlerce çocuğa spor yapma imkanı sunduğu 'Yaz Spor Okulu' ve 10 gün devam eden Sokak Festivali'ne Kepez Kent Meydanı'nda düzenlediği görkemli törenle final yaptı.



Kepez Belediyesi'nin çocuk ve gençlere özel bir hizmeti olan yaz spor okulları bir yaz dönemini daha sonlandırdı. Basketbol, cimnastik, futbol, güreş, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, yüzme ve su topu dallarında 10 branştan oluşan ve bu yıl 5 bin 435 öğrencinin katılım gösterdiği Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları, sezonu muhteşem bir finalle kapattı. Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz gün açılışını gerçekleştirdiği Antalya'nın en büyük meydanı Kepez Kent Meydanı'nda gerçekleşen görkemli finalde, yaz boyunca sportif faaliyetle zaman geçiren çocuklar yeni eğitim öğretim yılı öncesi moral depoladı.



Hediye yağmuru



Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'nde çocuklar için özel bir çekiliş yapıldı. Girişte dağıtılan numaraların arasından kura ile çocuklara hediyelerin verildiği gecede şanslı miniklere 30 bisiklet, 30 forma, 20 basketbol topu, 20 futbol topu ve 20 voleybol topu armağan edildi. Yaz Spor Okulları kapanış programında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaz spor okullarına rekor katılım yapıldığına dikkat çekerek öğrencilere başarılar diledi. Tütüncü, "Bugün iki sevinci, iki heyecanı bir arada yaşıyoruz. Birincisi yaz spor okullarımızın kapanış törenini ailelerimizle gerçekleştiriyoruz. İkinci sevincimiz bu törenin hemen sonrasında güzel bir konserle güzel bir vakti paylaşıyoruz. Bu yıl yaz okullarımız büyük bir coşku ve rekor bir katılımla gerçekleşti. Çocuklarımız yaz spor okullarında neşeli, güzel bir tatil geçirdi. Hem spor yaptılar, hem şehrimizi gezdiler. Spor okullarımız sadece spor yaptıran bir yer değil, hem veliler hem de yavrularımız için güzel bir tatilin adresi oldu. Pazartesi günü ders zili çalacak, bu tatilde güzel günler geçirmenize belediyemiz imkanları ile katkı sağladık. Şimdi okul vakti geldi. Hepinize güzel, başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.



Emre Kaya rüzgarı



Yaz Spor Okulu' kapanışı ve Sokak Festivali'nin son gecesi olması nedeniyle iki program arka arkaya gerçekleştirilerek, gece özel bir konser ile son buldu. Kapanış gecesine Pop Müziğinin ünlü sanatçısı Emre Kaya renk kattı. Sevilen sanatçı Emre Kaya ve orkestrası, hem sporcu miniklere hem de festival alanını dolduran Antalyalılara coşku dolu bir konser verdi. Sahne performansı ile büyük dikkat çeken Emre Kaya, en sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirdi. Geceye renk katan genç sanatçıya, konser sırasında hep bir ağızdan söylenen şarkılarla hayranları eşlik etti. Konserin sonunda sahneye çıkan Başkan Tütüncü, ünlü sanatçıyı geceyi renklendirmesinden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Emre Kaya ise, "Başkanım ne kadar genç değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Başkanım kutluyorum sizi. Hem genç olup, hem bu kadar güzel işler yapmak. O kadar güzel ki. Herkese nasip değil bu" ifadelerinde bulundu.



"Güzel bir şehir için çalışıyoruz"



Tütüncü, Kepezlilere seslenerek, "Sizlere güzel bir şehir armağan edebilmek için her türlü yatırımı yapıyoruz. Bütün bunların yanında ondan çok daha önemli olan bir şey var. Oda her vesile ile birbirimize karşı duyduğumuz sevgiyi büyütmek. İşte böylesi ortamlar bizim sevgimizi, kardeşliğimizi derinleştiriyor. Hemşehrilik hukukumuz gelişiyor" diye konuştu.



Tütüncü, konuşması sırasında 10 gün devam eden Sokak Festivali'nin de son günü olduğunu hatırlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA