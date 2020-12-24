Kepez'de molozlardan temizlenen alan portakal bahçesine dönüştürüldü
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Kepez'de molozlardan temizlenen alan portakal bahçesine dönüştürüldü

24.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:22
Kepez'de molozlardan temizlenen alan portakal bahçesine dönüştürüldü

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülen 37 bin metrekare büyüklüğündeki alana moloz temizliği yaptıktan sonra 230 portakal ağacı dikti.

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülen 37 bin metrekare büyüklüğündeki alana moloz temizliği yaptıktan sonra 230 portakal ağacı dikti.

Belediye ekipleri, Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki 37 bin metrekarelik boş alanda mülkiyet ve imar sorununun çözülmesiyle çalışma başlattı. Moloz kirliliğinin yaşandığı alanda temizlik çalışması yapıldı.

Temizlenen alana altyapı çalışmalarının ardından 230 portakal ağacı dikildi, çim ekildi.

Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, alanın çocukların nefes alabileceği yemyeşil bir bahçeye dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tütüncü, bahçe sayesinde çocukların oyun oynarken dalından portakal koparabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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