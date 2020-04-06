Kepez'de maskeler kapıya geliyor Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Siz lütfen evde kalın.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Siz lütfen evde kalın. Maskeleri biz kapınıza getiriyoruz" sloganıyla belediyesinin ürettiği maske ve el dezenfektanını kapı kapı dolaşarak, hemşehrilerine dağıtıyor.

Kepez Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkileyen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 10 gündür steril maske ve el dezenfektanı üretiyor. Belediyenin Meslek ve Sanat Eğitim Kursu olan AKMEK'in atölyelerinde üretilen maske ile Sağlık Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle Belediye Sağlık Merkezi'nde üretilen el dezenfektanı ilk olarak 65 yaş üstü büyüklere ve kronik rahatsızlığı olanlara ulaştırıldı. Kepez Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara toplu alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra maske dağıtımına bu yaş grubunu da dahil etti. Bu kapsamda Kepez Belediyesi, "Siz evde kalın, talep edin, maskelerinizi kapınıza biz getirelim." sloganıyla vatandaşların maske taleplerini belediye iletişim merkezinin 0555 024 07 07 whatsapp hattından almaya başladı. Taleplerin alınmasından sonra belediye ekipleri, vatandaşların evlerine giderek, ücretsiz olan maske ve el dezenfektanını teslim etmeye başladı. Sadece talep edenlere değil mahallelerde kurulan pazar yerlerindeki esnafa ve alışverişe gelenlere de ücretsiz şekilde maske dağıtılıyor.

Tütüncü kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de hemşehrilerinin maske talebini karşılamak için aktif şekilde çalışıyor. Maske dağıtımı gerçekleştiren belediye çalışanlarıyla sahaya çıkan Başkan Tütüncü, kapı kapı dolaşarak hemşehrilerine steril maske ve dezenfektan dağıttı. Kepezliler de bu zor günlerde Belediye Başkanlarını yanlarında görmenin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının mutluluğunu yaşadı.

"Siz evde kalın. Maskeleri biz size getireceğiz"

Sosyal mesafe kuralına uyarak gün boyunca pazar yerlerinde ve evlere giderek maske dağıtan Tütüncü, "Belediyemiz korona virüsü salgınının önlenmesi için bütün imkanlarını seferber etti. İlk vakanın Türkiye'de görüldüğü andan itibaren belediyemiz virüsün önlenmesine yönelik tüm tedbirleri aldı. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de imkanlarımızı seferber ettik. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimize dağıtmak amacıyla 10 gündür maske üretiyoruz. Bununla da kalmadık. Sıvı el dezenfektanı üretimi konusunda da belediyemizin Sağlık Merkezini seferber ettik. 4 Nisan'dan itibaren korona virüsle mücadele kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kararın ardından maske dağıtım ağımızı genişlettik. Şimdi tüm hemşehrilerimizin maske taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. 'Siz evde kalın. Maskeleri biz size getireceğiz.' sloganımızla 0555 024 07 07 Whatsapp hattımızdan maske taleplerini almaya ve evlere giderek maskeleri dağıtmaya başladık. Belediye olarak hemşehrilerimizin her türlü talebini karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Bu zor günleri birlikte yardımlaşarak aşacağız. Bu zor günlerin yükünü birlikte paylaşacağız ve korona virüs salgınını yeneceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA