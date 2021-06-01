Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açıldı

Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açıldı
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Kepez Belediyesince DokumaPark Sanat Sokağı'na inşa edilen sahaf çarşısının açılışı gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesince DokumaPark Sanat Sokağı'na inşa edilen sahaf çarşısının açılışı gerçekleştirildi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası desteğiyle hayata geçirilen çarşı projesindeki 21 ahşap dükkan sahaflara teslim edildi.

Çarşının açılışı töreninde konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, kitap okumanın önemine dikkati çekti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eski kitapların satırları arasında yolculuk yapmak isteyenler için önemli bir çarşıyı hizmete açtıklarını söyledi.

Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin de katıldığı törende eski ve yeni kitapların, dergilerin, gazetelerin ve plakların satılacağı çarşının açılışı yapıldı.

Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açıldı
Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açıldı
Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açıldı
Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller turistlere kaldı! Polisler tek tek pasaport kontrolü yaptı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller turistlere kaldı! Polisler tek tek pasaport kontrolü yaptı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs bir anda yaşını hatırladı: Komiserim gençliğim çürüsün istemiyorum
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs bir anda yaşını hatırladı: Komiserim gençliğim çürüsün istemiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Hasan Polatkan
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:49:18. #1.16#

title