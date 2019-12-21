Kepez'de köy pazarı kurulacak
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Kepez'de köy pazarı kurulacak

Antalya'nın Kepez ilçesinde kadınlar için köy pazarı kurulacak.

21.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:00
Kepez'de köy pazarı kurulacak

'nın ilçesinde kadınlar için köy pazarı kurulacak.

ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, "Antalya Köy Pazarı"nın kurulumu için protokol imzalandı.

Kepez Belediyesi tarafından kırsal kesimlerde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurulacak köy pazarının yarın açılışı gerçekleştirilecek.

Köy pazarıyla kadın çiftçileri ve girişimcileri bir araya getirmeyi, Serik'ten Gazipaşa'ya, Korkuteli'den Kumluca'ya tüm ilçelerde kadın eli değen ürünler pazarda satışa sunulacak.

Kaynak: AA
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