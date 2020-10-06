Kepez'de Konyalılar Camisi, Osmanlı mimarisiyle yeniden ibadete açılacak
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Kepez'de Konyalılar Camisi, Osmanlı mimarisiyle yeniden ibadete açılacak

06.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:49
Kepez'de Konyalılar Camisi, Osmanlı mimarisiyle yeniden ibadete açılacak

Kepez ilçesinde küçük olan Konyalılar Camisi, yıkılarak Mimar Sinan'ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin mimarisiyle yeniden inşa ediliyor.

Kepez ilçesinde küçük olan Konyalılar Camisi, yıkılarak Mimar Sinan'ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin mimarisiyle yeniden inşa ediliyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Düdenbaşı Mahallesi'nde 1979'da inşa edilen ancak mahallenin artan nüfusuna cevap verememesi nedeniyle yıkılarak yeniden yapımına başlanan caminin kaba inşaatını tamamlayan Belediye, inşaatın ince işlerini de üstlendi.

Belediye ve hayırsever iş birliğinde yapılan caminin projesi, Mimar Sinan'ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin mimarisinden esinlenerek hazırlandı. Caminin elektrik ve mekanik tesisat işlerinin yapım ihalesi de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyalılar Camisi'nin Düdenbaşı Mahallesi'ne gecekondu yıllarında yapıldığını ve küçük olduğunu belirtti.

Mahallede ciddi bir kentsel dönüşümün yaşanmasıyla caminin de yenilenmesi ve günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini aktaran Tütüncü, "Protokol yolunda olması nedeniyle de Konyalılar Camisi'ni, estetiği ve mimarisiyle kendinden söz ettiren, Antalya'nın önemli sivil mimari eserlerinden biri haline getirelim istedik. Konyalılar Cami, Antalya'nın ve Kepez'in sembol camilerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Caminin Osmanlı mimarisinin karakteristik çizgilerini taşıyacağını anlatan Tütüncü, daha önce de ilçede yine Osmanlı mimarı tarzında ve Türk İslam sanatının örneklerinin yer aldığı külliye şeklinde Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ni inşa ettiklerini anımsattı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Sütçüler Camisi'nin de yıkılarak yeniden yapıldığını hatırlatan Tütüncü, Altınova Orta Mahallesi'nde Pir Sultan Abdal Cemevi'nin de belediye tarafından ilçeye kazandırıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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