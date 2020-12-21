Kepez'de kısıtlamada 1500 sokak hayvanına yiyecek
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Kepez'de kısıtlamada 1500 sokak hayvanına yiyecek

21.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:22
Kepez'de kısıtlamada 1500 sokak hayvanına yiyecek

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı. Kepez ilçesinin 70 mahallesinde 1500 sokak hayvanına mama taşındı.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına turizm kenti Antalya'da, 2 gün 3 gecelik sürede tam anlamıyla uydu. Kentin ana arterleri, cadde ve sokakları boş görüntüsüyle dikkati çekti. Vatandaşlar dışarı çıkamayınca kent sokak hayvanları ve kuşlara kaldı. Soğuk havalarda yiyecek bulmakta da zorlanan kedi, köpek ve kuşlar için çok sayıda hayvansever kentin değişik noktalarına mama ve su kapları bırakırken belediyeler de bu iş için özel ekipler kurdu.

1500 HAYVANA ULAŞILDI

Kepez Belediyesi'nin özellikle ilçenin kırsal noktalarında, ormanlık alanlarda barınan köpek ve kediler için kurduğu özel ekip, 2 gün 3 gecelik kısıtlama süresince görev yaptı. Ekipler, torbalara doldurulmuş mamaları sabah erken saatlerde alarak ormanlık alana ve parklara gitti. 70 mahallede gerçekleştirilen bu beslemeyle 1500'e yakın sokak hayvanına ulaşıldı. Sabahtan öğlene kadar verilen mamalar akşama doğru yeniden aynı mahallelere gidilerek ikinci kez bırakıldı.


Kepez'de kısıtlamada 1500 sokak hayvanına yiyecek
Kepez'de kısıtlamada 1500 sokak hayvanına yiyecek
Kepez'de kısıtlamada 1500 sokak hayvanına yiyecek
Kepez'de kısıtlamada 1500 sokak hayvanına yiyecek
Kepez'de kısıtlamada 1500 sokak hayvanına yiyecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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