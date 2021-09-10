Kepez'de kış spor okulları için kayıtlar başladı
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Kepez'de kış spor okulları için kayıtlar başladı

Kepez'de kış spor okulları için kayıtlar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarında voleybol eğitimini seven çocuklar, kış spor okullarında da yer almak için kayıt yaptırıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarında voleybol eğitimini seven çocuklar, kış spor okullarında da yer almak için kayıt yaptırıyor.

Özellikle A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarıyla popülerliği de artan voleybol sporu, Kepezli kız öğrencilerin favorisi oldu. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarında voleybol dalında eğitimlerini tamamlayan çocuklar, ekim ayının ilk haftasında başlayacak kış spor okullarına şimdiden kayıt yaptırmaya başladı. Temmuz ayının ilk haftasından bu yana aldıkları eğitimin ardından antrenörleri Şadiye Doğan'dan katılım belgelerini alan kız öğrenciler, birbirlerine buruk bir şekilde veda etti. Türkiye'de voleybol şartlarının giderek daha iyiye gittiğini hatırlatan Doğan, "Öğrencilerimiz disiplin ve özgüveninin yanı sıra, takım ruhunu öğrendi" dedi. - ANTALYA

Kepez'de kış spor okulları için kayıtlar başladı
Kepez'de kış spor okulları için kayıtlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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