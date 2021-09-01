Kepez'de 'Kış Spor Okulları' başlıyor
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Kepez'de 'Kış Spor Okulları' başlıyor

Kepez'de 'Kış Spor Okulları' başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Ekim ayında başlayacak 'Kış Spor Okulları'nın planlaması için tüm spor branşı sorumluları ile toplantı yaptı.

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Ekim ayında başlayacak 'Kış Spor Okulları'nın planlaması için tüm spor branşı sorumluları ile toplantı yaptı.

Kepez'in 'Kış Spor Okulları' başlıyor. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Ekim ayının ilk haftasında 10 branşta başlayacak kış spor okullarının planlaması için tüm spor branşı sorumlularının katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüp binasında yapılan toplantıda sona eren yaz spor okullarının değerlendirilmesi yapıldı, Kepez Belediyesi'nin kuracağı kütüphaneler için başlatılan kitap kampanyasına desteğin arttırılması istendi. Futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, güreş, tenis, okçuluk, su topu, yüzme ve tekvando branşlarında yapılacak kış spor okullarının, 6 ile 16 yaş arasını kapsayacağı açıklandı. Kayıt başvurularının ise, kulüp binasında hafta içi mesai saatlerinde alınmaya başlandığı duyuruldu. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki günlerde başlatılacak 18-65 yaş arası ücretsiz 16 haftalık tenis kursu planlaması da yapıldı. - ANTALYA

Kepez'de 'Kış Spor Okulları' başlıyor
Kepez'de 'Kış Spor Okulları' başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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