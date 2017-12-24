Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de Gençlik Buluşmaları etkinliği çerçevesinde, Kepez Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.



Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tütüncü, yılda bir kez ilçedeki tüm liseleri ziyaret ederek gençlerle bir araya geldiğini kaydetti.



Tütüncü, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Bir öğrencinin "Göreve başladığınızda başkanlıktaki amacınız neydi?" sorusu üzerine Tütüncü, temel amacının insanların yaşamaktan onur ve mutluluk duyduğu bir şehir meydana getirmek olduğunu kaydetti.



Yaklaşık 9 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Tütüncü, "9 yıl boyunca da yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde insanlar artık bugün Kepez'de yaşıyoruz, biz Kepezliyiz diye büyük bir onur duyuyorlar." dedi.



Bir öğrencinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı filolarda emekli edilen F-4 savaş uçaklarından bir tanesinin Kepez'e ve okullarına getirilmesi isteği üzerine Tütüncü, şunları ifade etti:



"Bu konuyla ilgili Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şube Başkanı Vasıf Yüceliş'ten randevu talep edeceğim. Kendisine talebinizi ileteceğim. Uçak almayı istediğinizi ve öğrencilerimizin bu konuda çok hevesli olduklarını da söyleyeceğim. O uçağı alıp okulumuza hediye edeceğiz. O uçağın konulduğu alanı uçuşla ilgili güzel bir köşe haline getireceğiz. THK'nın Karain Hava Alanı'nda, Kepez Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik özel atölye çalışmaları yapılmasını da rica edeceğim. Uçuşa çok hevesli öğrencilerimize de uçuş deneyimi yaşatmaya da söz veriyorum."



Tütüncü, öğrencilerin Kepez'de gençlik meclisi kurulması isteği üzerine de, "Kepez Kent Konseyi bünyesinde gençlik meclisi kurulmasını sağlamıştık. Bu oluşumdan yeterli verimi alamadık. Biliyorsunuz Antalya'da ilk ve tek çocuk meclisi Kepez'de. Fikirlerini önemsediğim, uyguladığım gençlerimizin meclis talebini karşılayacağız. Bugün itibariyle belediye bünyesinde gençlik meclisi kurulmasına yönelik çalışmaları başlattık. En kısa zaman içerisinde de Kepez Belediyesi Gençlik Meclisini kuracağız." diye konuştu.