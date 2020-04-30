Kepez'de fırınlara Ramazan denetimi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla pide ve ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik gerçekleştirdiği gramaj denetimlerini sıkılaştırdı.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla pide ve ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik gerçekleştirdiği gramaj denetimlerini sıkılaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı sofralarının vazgeçilmezi pide ve ekmek tüketiminin arttığı şu günlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçedeki fırınlarda gramaj denetimi yaptı.

Pide ve ekmekler tartılarak, belirlenen gramajlarda üretilip, üretilmediğine bakıldı. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerini pide ve ekmek üretiminde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlemiş olduğu üretim normlarına uymaları konusunda uyarırken, şartları yerine getiren fırıncılara da teşekkür etti.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen ve sağlık kurallarına uyup uymadığına da dikkat edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışanlar sosyal mesafe kurallarına uymaları, üretim ve satış sırasında maske, eldiven ve bone takmaları konusunda da uyarıldı.

Açıklamada, ilçedeki fırınlara ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini Ramazan ayı boyunca sıkı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA