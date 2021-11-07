Kepez'de engelliler için kaldırım düzenlemesi yapıldı

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Kepez ilçesinde belediye ekiplerince, engellilerin ulaşımını kolaylaştırmak için kaldırımlarda düzenleme gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Mahallesi Cem Karaca Caddesi'nde uzunluğu 1800 metre, eni 16 metre olmak üzere 28 bin 800 metrekare alanda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarının ardından kaldırım düzenlemesi gerçekleştirdi. Kaldırım taşlarını yenileyen ekipler, engelli bireylerin yaya güvenliği için takip parke taşları döşedi.

Belediyenin ilçenin 68 mahallesinde yayaları güvenli ve konforlu kaldırımlarla buluşturmaya devam edeceği bildirildi.

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