Kepez'de Engelli Koordinasyon Merkezi Açıldı

Kepez Belediyesince engelli bireylerin yaşamlarını engelsiz hale getirmek, toplumsal, sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurulan Engelli Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi içerisinde kurulan Engelli Koordinasyon Merkezinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, sağlık ve sosyal yardım açısından birçok hizmeti kurumsal bir yapıya kavuşturmak, sürekliliğini sağlamak amacıyla çok hassas bir çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Engelliler için de birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Tütüncü, şunları kaydetti:

"Engeliniz Engelimizdir Projesi çok beğenilen, çok takdir toplayan bir proje oldu. Sadece engelliler gününde değil, yılın 12 ayında sürdürdüğümüz bu proje çok önemli bir sosyal proje haline geldi. Engellilere yönelik, Engelli taksi uygulamasını ilk başlatan belediye biz olduk. Bundan dolayı çok mutluyum. Bugün de Engelliler Koordinasyon Merkezimizi açıyoruz. Engelli derneklerimizin temsilcilerini emeklerinden dolayı saygıyla selamlıyorum. Çünkü onların gönüllülük esası ile yaptıkları çalışmaların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Onların sosyal sorumlulukla gerçekleştirdiklerine bu kurum sosyal bir paydaş olacaktır. Gönüllülük esasına dayalı bu yapılar zaman zaman imkanlar bulamayabiliyor. İyi şeyler düşünüyorlar, ancak imkan bulamıyorlar. Engelli Koordinasyon Merkezimiz onların düşündükleri iyiliklere ve güzelliklere ortam ve imkanlar sağlayan bir merkez olacak. Güçleri birleştireceğiz."