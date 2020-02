Kepez'de engelli bireylere iş imkanı

26.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:26

Kepez Belediyesi, engelli bireylerin iş istihdam talebini karşılayacak 'Bir İş Bir Hayat Kurtarır' projesini hayata geçirdi. Projenin startını veren Başkan Tütüncü, "Özel gereksinime sahip bireylerle biz bir aileyiz, aile olmanın mutluluğu içerisinde geleceğe doğru yürüyeceğiz" dedi.



Kepez Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Kepez Belediyesi, İŞKUR, Türkiye Beyaz Ay Derneği ve Engelliler Vakfı işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tanıtımı yapılan 'Bir İş Bir Hayat Kurtarır' projesi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün katılımıyla hayata geçirildi. Engelli bireylere iş kapılarını aralayacak projenin startını veren Başkan Tütüncü, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaparak, toplumsal problemlere çözüm arama konusunda, örnek bir çalışmanın gerçekleştirildiğini söyledi.



"Bir İş Bir Hayat Kurtarır"



'Bir İş Bir Hayat Kurtarır' projesini hayata geçirmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Başkan Tütüncü, "Aralık ayında projenin tanıtımını yapmıştık. Bugün projemizin meyvelerini görmek büyük bir mutluluk. Biz toplumun her kesimine ulaşacak hizmetleri üretmeye, çalışmaya, gayret etmeye, sorunun değil, mutlaka çözümün bir parçası olmaya gayret ediyoruz. Bütün hemşehrilerimizin her türlü sorunları, problemleri bizim sorunumuzdur, bizim problemimizdir ve onları çözmek için gayret gösteririz. Beklentileri yerine getirmek için de gereken adımları atarız. Bugün burada yapılacak çalışmayla artık projemiz nihayete eriyor. 50 özel gereksinime sahip bireye, iş imkanı vaat etmiştik. Arkadaşlarım bana sevindirici bir haber verdiler. Bu sayının bayağı bir üzerine çıkacaklarını ifade ettiler. Bu da büyük bir mutluluk vesilesi. Özel gereksinime sahip bireyler, bizim canımız ciğerimiz ve biz onlarla her zaman bir aileyiz, bir aile olmanın mutluluğu içerisinde geleceğe doğru yürüyeceğiz" diye belirtti.



Proje ortaklarına teşekkür



"Sivil toplumla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Gönüllü kuruluşlarla yan yana durmaya önem vereceğiz. Böylelikle çalışmalarımız da ayrı bir bereketi, farklı bir güzelliği de yaşamış olacağız" diyen Tütüncü, "Bu güzellik bize hepimize faydalar sağlayacak. Bu projeye inanılmaz katkılar sağlayan Türkiye Beyaz Ay Derneği ve Engelliler Vakfı Başkanı Gülcan Ay'a çok teşekkür ederim. Kendilerini bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Çok güzel projelerde yan yana duralım." dedi. İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi hakkında da bilgiler aktaran Başkan Tütüncü, "Merkezimiz iş, aş, ekmek derdi olan hemşehrilerimizi işverenlerle bu güzel çatı altında buluşturmaya devam edecek" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA