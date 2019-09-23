Kepez'de drift heyecanı

23.09.2019 14:17

Kepez Belediyesi'nin gençlerin hız tutkusunu yasal ortamlarda tatmin etmesi amacıyla düzenlediği '3. Kepez Drift ve Tuning Fest' etkinliğine katılan Başkan Tütüncü drift şov yaparak, gençlerin heyecanına ortak oldu.



Kepez Belediyesi tarafından '3. Kepez Drift ve Tuning Fest' etkinliği düzenlendi. Gençlerin çevreyi rahatsız etmeden adrenalin ve hız tutkularını yasal ortamlarda yaşayabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen festivalde, 65 araç drift yaparken, 35 tuning kulübü de yaklaşık 450 modifiye edilmiş araç sergiledi. Antalya dışından da katılımların olduğu festivali 10 bin hız tutkunu izledi. Hasan Doğan Stadı yanında düzenlenen '3. Kepez Drift ve Tuning Fest' etkinliğine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı. Yarışları büyük bir heyecanla izleyen Başkan Hakan Tütüncü, 2 araç ile yaptığı drift şov ile hız tutkunu gençlerin heyecanına ortak oldu. Tuning bölümündeki stantları tek tek gezen Tütüncü, katılımcılarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kepez'i önemli bir motor sporları merkezi haline getirmek için yıllardır büyük bir çaba gösterdiklerini hatırlatan Kepez Belediye Başkanı HakanTütüncü, ilçede oto drag, moto drag ve off road pistinden motokrosa, drift alanlarına kadar gerekli hizmetleri tamamladıklarını söyledi. Gençlerin ihtiyaçlarını yasal zeminlerde tatmin etmeleri ve trafikte kimseyi rahatsız etmemelerini istediklerini belirten Başkan Tütüncü, bunun için gerekli koşulları yerine getirdiklerini söyledi. Drag pistinde 2 hafta sonra yine drag yarışları gerçekleştireceklerini duyuran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Pistimiz yine asfaltın ağladığı güzel bir güne şahitlik edecek. Sizin ilgi duyduğunuz her şey benim de ilgi alanımdadır. Önümüzdeki yıl arabalara merak duyan siz gençler için, güzel bir 'Nostaljik Arabalar Müzesi'ni hizmete açacağız. Kazasız belasız güzel günler diliyorum" diye konuştu. Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kepez Drift ve Tuning Fest etkinliği gün boyunca heyecanlı anlara sahne oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA