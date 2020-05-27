Kepez'de Cuma namazı hazırlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan camiler, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla yeniden cemaate açılıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan camiler, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla yeniden cemaate açılıyor. Kepez Belediyesi, cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmesi için ilçede 44 nokta tespit etti.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan camilerin 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaate açılacak olması nedeniyle Kepez Belediyesi tarafından bir dizi önlemler alındı. Kepez Belediyesi ve Müftülük işbirliğiyle alınan kararlar kapsamında; cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmesi için ilçede 44 nokta tespit edildi. İkinci normalleşme takvimi içerisinde bazı cami ve mescitlerde Cuma namazı kılınması kararının alınmasının hemen ardından, camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Kepez Belediyesi, namazın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun kılınabilmesi için de gerekli önlemleri aldı. İlçede 29 Mayıs'ta Cuma namazı kılınacak noktalarda, önce kıble belirleme çalışması yapıldı. Cuma namazı kılınacak noktalara minber ve ses sistemi kurmaya başlayan Kepez Belediyesi, namaz sırasında sosyal mesafenin korunması için de çizgi çalışmasına başladı. Camileri açılışa hazırlayan Kepez Belediyesi, ibadetlerin hijyen kurallarına uygun yapılabilmesi içinde namaz önceleri ve sonraları ibadet yerlerini temizleyerek, dezenfekte edecek.

Kepez'de belirlenen 44 nokta

Yeni Mahalle kapalı pazar yeri, Gülveren kapalı pazar yeri, Varsak kapalı pazar yeri(Nur Yıl Cami Yanı ve Elbirlik Cami yanı), Yeni Doğan kapalı pazar yeri, Habibler Mahallesi kapalı pazar yeri, Güneş Mahallesi pazarı, Çamlıbel Mahallesi kapalı pazar yeri, Kanal Mahallesi kapalı pazar yeri, Zafer kapalı pazar yeri, Duraliler pazar yeri, Şafak Mahallesi pazar yeri, İsmail Hakkı Kaya İlköğretim Okulu, Fatma Nur Çelik İmam Hatip Ortaokulu, Ayten Çağıran Meslek Lisesi Bahçesi, Hicret Camii otoparkı, Hz. Ömer Cami bahçesi, Kültür Akınlar Cami Bahçesi, Masa Dağı Hacı Ali Uyaroğlu Cami bahçesi, Süleyman Aksu Cami bahçesi, Karacaahmetler Ahmet Bilgin Cami bahçesi, Hal Cami bahçesi, Akdeniz Sanayi Cami bahçesi, Hz. Ali Cami bahçesi, Hüseyin Koç cami bahçesi, Kızıllı Mahallesi cami, Kızıllı Mahallesi Çepel Cami, Kızıllı Mahallesi Hacı Aliler Cami, Kızıllı Manavlar Cami, Kirişçiler Akbıyıklar Cami, Kirişçiler Mahallesi Cami, Kirişçiler Mahallesi Müdüroğlu Cami, Kirişçiler Mahallesi Yeni Cami, Merkez Kız Kuran Kursu Cami, Odabaşı Mahalle Cami, Odabaşı Halil Osman Cami, Yeni Osmanlı Cami, Başköy Mahallesi cami, Çamlıca Mahallesi Cami, Duacı Mahallesi Cami, Gaziler Mahallesi Cami, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi ve Perihan Esat Aral Orta Okulu bahçesi… - ANTALYA

Kaynak: İHA