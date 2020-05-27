Kepez'de Cuma namazı hazırlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kepez'de Cuma namazı hazırlığı

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan camiler, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla yeniden cemaate açılıyor.

Kepez'de Cuma namazı hazırlığı
27.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:48

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan camiler, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla yeniden cemaate açılıyor. Kepez Belediyesi, cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmesi için ilçede 44 nokta tespit etti.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan camilerin 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaate açılacak olması nedeniyle Kepez Belediyesi tarafından bir dizi önlemler alındı. Kepez Belediyesi ve Müftülük işbirliğiyle alınan kararlar kapsamında; cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmesi için ilçede 44 nokta tespit edildi. İkinci normalleşme takvimi içerisinde bazı cami ve mescitlerde Cuma namazı kılınması kararının alınmasının hemen ardından, camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Kepez Belediyesi, namazın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun kılınabilmesi için de gerekli önlemleri aldı. İlçede 29 Mayıs'ta Cuma namazı kılınacak noktalarda, önce kıble belirleme çalışması yapıldı. Cuma namazı kılınacak noktalara minber ve ses sistemi kurmaya başlayan Kepez Belediyesi, namaz sırasında sosyal mesafenin korunması için de çizgi çalışmasına başladı. Camileri açılışa hazırlayan Kepez Belediyesi, ibadetlerin hijyen kurallarına uygun yapılabilmesi içinde namaz önceleri ve sonraları ibadet yerlerini temizleyerek, dezenfekte edecek.

Kepez'de belirlenen 44 nokta

Yeni Mahalle kapalı pazar yeri, Gülveren kapalı pazar yeri, Varsak kapalı pazar yeri(Nur Yıl Cami Yanı ve Elbirlik Cami yanı), Yeni Doğan kapalı pazar yeri, Habibler Mahallesi kapalı pazar yeri, Güneş Mahallesi pazarı, Çamlıbel Mahallesi kapalı pazar yeri, Kanal Mahallesi kapalı pazar yeri, Zafer kapalı pazar yeri, Duraliler pazar yeri, Şafak Mahallesi pazar yeri, İsmail Hakkı Kaya İlköğretim Okulu, Fatma Nur Çelik İmam Hatip Ortaokulu, Ayten Çağıran Meslek Lisesi Bahçesi, Hicret Camii otoparkı, Hz. Ömer Cami bahçesi, Kültür Akınlar Cami Bahçesi, Masa Dağı Hacı Ali Uyaroğlu Cami bahçesi, Süleyman Aksu Cami bahçesi, Karacaahmetler Ahmet Bilgin Cami bahçesi, Hal Cami bahçesi, Akdeniz Sanayi Cami bahçesi, Hz. Ali Cami bahçesi, Hüseyin Koç cami bahçesi, Kızıllı Mahallesi cami, Kızıllı Mahallesi Çepel Cami, Kızıllı Mahallesi Hacı Aliler Cami, Kızıllı Manavlar Cami, Kirişçiler Akbıyıklar Cami, Kirişçiler Mahallesi Cami, Kirişçiler Mahallesi Müdüroğlu Cami, Kirişçiler Mahallesi Yeni Cami, Merkez Kız Kuran Kursu Cami, Odabaşı Mahalle Cami, Odabaşı Halil Osman Cami, Yeni Osmanlı Cami, Başköy Mahallesi cami, Çamlıca Mahallesi Cami, Duacı Mahallesi Cami, Gaziler Mahallesi Cami, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi ve Perihan Esat Aral Orta Okulu bahçesi… - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Yeliz Yeşilmen Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Twitter
Şu an buradasınız: Kepez'de Cuma namazı hazırlığı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 15:48:19. #1.15#
title