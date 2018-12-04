Kepez'de Belediye Sağlık Merkezi Törenle Açılacak

Kepez Belediyesi hizmet binası yanındaki Belediye Sağlık Merkezi törenle açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimden spora, sanattan modern kentleşmeye kadar birçok alanda ilçeye önemli yatırımlar yapan Kepez Belediyesi, sağlık alanındaki örnek projesini de hayata geçiriyor.

Tam donanımlı özel hastane konforunda vatandaşlara sağlık hizmeti sunan Kepez Belediyesi, sağlık merkezi bünyesinde verdiği ücretsiz birçok hizmetle örnek bir projeye imza atıyor.

Belediye Sağlık Merkezi bünyesinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, engelli koordinasyon merkezi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, ağız ve diş sağlığı, genel cerrahi, fizik tedavi polikliniği, psikolojik destek hizmeti, kanser tarama merkezi, evde sağlık hizmeti, diyetisyen, laboratuvar ve halk eczanesi bulunuyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren ilçede 185 bin 408 kişi sağlık hizmeti ile buluşturuldu.