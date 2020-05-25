Kepez'de bayram heyecanı balkonlarda sürdü Kepez Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkamayan vatandaşlar için, 'Bayram Korteji' düzenlemişti.

Kepez Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkamayan vatandaşlar için, 'Bayram Korteji' düzenlemişti. Şekerlerle süslenen araçlardan oluşan kortej, bayramın ikinci gününde de sürdü. Sokak sokak gezen korteje vatandaşlar balkonlarından eşlik etti.

Kepez Belediyesi'nin Bayram Korteji, bayramın ikinci gününde Altınova Bölgesinde Orta, Menderes, Düden, Sinan ve Göksu Mahalleleri, Kepez Doğu Bölgesi'nde Teomanpaşa, Mehmet Akif, Düdenbaşı, Güneş, Sütçüler, Habibler, Baraj, Hüsnü Karakaş, Beşkonaklar Mahalleleri, Varsak Bölgesinde Demirel, Menderes, Esentepe, Altıayak, Aydoğmuş, Varsak Karşıyaka, Aktoprak, Zeytinlik, Ayanoğlu ve Şelale Mahallelerinde dolaştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, bayramın birinci gününde olduğu gibi, ikinci gününde de Bayram Korteji'ne katılarak ilçe sakinlerinin heyecanına ortak olduklarını söyledi. Bayram neşesinin her şeyden önce kalplere geldiğini belirten Tütüncü, "Eğer bayram sevincini gönüllerde yaşarsak, her yer bayram olur. Çok daha güzel günlerde birbirimize daha güçlü sarılacağız. Hemşehrilerimin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA