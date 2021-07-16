Kepez'de bayram erken başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kepez'de bayram erken başladı

Kepez'de bayram erken başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kurban Bayramı sevincini paylaşmak amacıyla ilçedeki çocuklarla evlerinde bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kurban Bayramı sevincini paylaşmak amacıyla ilçedeki çocuklarla evlerinde bir araya geldi. Tütüncü, çocukları hediyeler verdi.

Kepez ilçesinde bayram sevinci erken başladı. Başkan Hakan Tütüncü, ilçede kapı kapı dolaşarak, ailelerin ve çocukların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Başkan Tütüncü, Kurban Bayramı'nın mutluluğunu paylaşmak için de ev ziyaretlerinde bulundu. Tütüncü, gün boyu gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle çocukları ve aileleri ile bir araya geldi.

"Bayram sevinci evlerde"

Her şey gibi, bayram da çocuklarla güzel diyen Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında, "Bayramlar, hatırlanmakla, paylaşmakla ve çocuklarla güzel. Korona virüs salgını nedeniyle uzunca bir süre hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla gönlümüzü, muhabbetimizi paylaşamamıştık. Biz onları, onlar bizi çok özlemişlerdi. Kısıtlamanın olmadığı bu bayramda, hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla kucaklaşalım, gönül birlikteliğimizi pekiştirelim ve hasret giderelim istedik. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde çocuklarımızı, ailelerini ziyaret ettim. Bayramlarını tebrik ettim. Demli bir çay sohbetinde gönüllerimizde güzel anılar biriktirdik. Çocuklar mutlu olursa evimiz, yaşamımız ve dünyamız mutlu olur. Bu anlayışla çocuklarımızı hediyelerle mutlu ettik. Çocuklarımızın ellerinden, umutlarından, hayallerinden tutmaya devam edeceğiz. Gün boyu onların ve ailelerinin evlerine Kurban Bayramı sevincini taşıdık. Sevgili çocuklarımla kapı, kapı sevgimizi büyüttüğümüz harika bir gün yaşadık" diye konuştu. - ANTALYA

Kepez'de bayram erken başladı
Kepez'de bayram erken başladı
Kepez'de bayram erken başladı
Kepez'de bayram erken başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ersin Tatar Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Serra Arıtürk Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kepez'de bayram erken başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:22:14. #1.14#

title