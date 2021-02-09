Kepez'de atıl arazi emniyet hizmet alanına dönüştürülüyor
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Kepez'de atıl arazi emniyet hizmet alanına dönüştürülüyor

09.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:23
Kepez'de atıl arazi emniyet hizmet alanına dönüştürülüyor

Kepez ilçesinde uzun yıllardır atıl halde bulunan 3 bin 260 metrekarelik arsa, emniyet hizmet alanına dönüştürülüyor.

Kepez ilçesinde uzun yıllardır atıl halde bulunan 3 bin 260 metrekarelik arsa, emniyet hizmet alanına dönüştürülüyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğu mahallelerinin emniyet hizmet alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik imar çalışması gerçekleştirildi.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü, emniyet hizmet alanının bulunmaması ve bölgedeki asayişin sağlanması için Güneş Mahallesi'nde bulunan 3 bin 260 metrekare büyüklüğündeki arsayla ilgili plan değişikliği önerisi hazırladı.

Plan değişikliğiyle emniyet hizmet alanı üretildi. Bölgeye kalıcı bir karakol binası yapılmasını sağlayacak öneri plan Kepez Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yıllarca atıl halde bulunması nedeniyle çevre kirliği oluşturan arsayı, yatırım yapabilir hale getirdiklerini ifade etti.

Mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözmeleri sonucu bölgede modern konutların yapılmaya başlandığını belirten Başkan Tütüncü, "Bölge modern konutları, okulları, sosyal tesisleri tamamlanan alt ve üst yapı hizmetleriyle, yeşil alanlarıyla güzelleşiyor ve şehirleşiyor. Bölgemizin kamu tesisi taleplerini karşılamaya yönelik çalışmaları da yapıyoruz. Yaptığımız plan değişikliği her zaman yanlarında olduğumuz Emniyet Teşkilatımız için modern ve güvenli bir karakol binasının yapılabileceği bir arsayı üretmiş olduk. Şimdi de, devlet, belediye ve hayırsever iş birliği ile karakol binasının bölgeye yapılmasını sağlamak için çalışacağız." diye konuştu.

Plan değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanmasından ardından kesinleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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