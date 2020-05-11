Kepez'de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Kepez ilçesinde belediye tarafından iki mahallenin yollarına 11 bin ton sıcak asfalt serildi.

Kepez ilçesinde belediye tarafından iki mahallenin yollarına 11 bin ton sıcak asfalt serildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şelale Mahallesi Hacı Durmuş ve Hürriyet Caddesi ile bu iki cadde arasındaki sokaklarda başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Bölgedeki hurdacı sitesine ulaşımı sağlayan iki caddede ve sokaklarda 6 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Doğalgaz hattı ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması çalışmalarının tamamlandığı Yeni Mahalle'de ise asfalt çalışması devam ediyor. Mahallenin batısında daha önce çalışma yapan ekipler şimdi de doğu kısmında Aliye İzzet Begoviç Caddesi, Yeşilırmak Caddesi ile Sakarya Bulvarı arasındaki sokaklarda sıcak asfalt çalışması başlattı. Eskiyen asfaltı kazılan sokaklara, 5 bin ton sıcak asfalt serildi.

Kaynak: AA