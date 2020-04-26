Kepez'de 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtıldı
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Kepez'de 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtıldı

Kepez Belediyesinin, resmi nüfusu 556 bin olan ilçede 68 mahalledeki 308 bin 912 konuda, 7 gün gibi bir sürede 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtması büyük takdir gördü.

26.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:22
Kepez'de 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtıldı

Kepez Belediyesinin, resmi nüfusu 556 bin olan ilçede 68 mahalledeki 308 bin 912 konuda, 7 gün gibi bir sürede 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtması büyük takdir gördü. Başkan Hakan Tütüncü ve ekibine, sosyal medyadan yüzlerce tebrik mesajı geldi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınından korunma yöntemi olarak akla ilk sırada maske kullanımı geliyor. Korona virüs salgınının Türkiye'de yayılmasından sonra şehir içi ulaşım araçları, pazar yerleri ve market gibi toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale getirilmişti. Salgının önlenmesi için her alanda etkin bir şekilde mücadele eden Kepez Belediyesi, bu kararın ardından 68 mahallesindeki tüm hemşehrilerinin maske ihtiyacını karşılayabilmek için müthiş bir organizasyona imza attı.

Tüm belediye maske dağıtımında

Kepez Belediyesi, resmi nüfusu 556 bin olan Kepez'de herkese en kısa sürede maske ulaştırmak için yoğun çalıştı. Başkan Hakan Tütüncü ve başkan yardımcılarının koordinatörlüğünde tüm belediye personeli, maske dağıtımı için seferber oldu. Salgına karşı kişisel önlemlerini alan belediye personeli ve gönüllüler, 68 mahallenin tamamına kapı kapı dolaşarak, yıkanabilir maske dağıtmaya başladı. Evlerinde olmayan kişilerin maskeleri de kapısına bırakıldı. Valilikten izin alınarak, sokağı çıkma yasağının olduğu günlerde de maske dağımı sürdü.

7 günde 556 bin nüfuslu Kepez'in tamamına maske

Özverili bir emeğin ardından Kepez Belediyesi, maske dağıtımında müthiş bir başarıya imza attı. Nüfusuyla yaklaşık 50 ilden büyük olan Kepez ilçesinde maske dağıtımı 7 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Resmi nüfusu 556 bin olan ilçede, 68 mahalledeki 308 bin 912 konuda ve işyerine 7 günde 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtıldı. Kepez Belediyesi 19 Nisan tarihi itibari ile semt pazarlarında 252 bin 404 adet maske dağıtımı da gerçekleştirdi. Salgına karşı önleyici tedbirler kapsamında pazar alanlarında maske dağıtımı devam ediyor.

Kepezlilerden tebrik mesajı

Kepez Belediyesinin, başkanı, bürokratı ve tüm personeliyle özverili bir şekilde 7 gün gibi kısa bir sürede 556 bin nüfusu olan ilçedeki tüm konutlara ve işyerlerine maske dağıtması ise takdirle karşılandı. Kepezliler, başarının mimarı Başkan Hakan Tütüncü ve ekibine, sosyal medya kanallarından yüzlerce teşekkür mesajı göndererek, maske dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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