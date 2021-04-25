Kepez'de 540 dönüm araziye ekilen 11 ton buğday başak verdi
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Kepez'de 540 dönüm araziye ekilen 11 ton buğday başak verdi

Kepez'de 540 dönüm araziye ekilen 11 ton buğday başak verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kepez Belediyesinin, tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla ilçedeki 540 dönüm araziye ektiği 11 ton buğday başak verdi.

Kepez Belediyesinin, tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla ilçedeki 540 dönüm araziye ektiği 11 ton buğday başak verdi. Kirişçiler bölgesinde uzun yıllar boş bırakılan arazileri, yemyeşil bir ovaya dönüştüren buğday tarlarının başakları, hasadın bereketini müjdeliyor.

Geçtiğimiz ekim sezonunda Kepez ilçesinde 540 dönüm araziye 11 ton ekmeklik buğday ekildi. Buğday tarımı, İlçenin kuzeyinde kırsal alanda yer alan Kirişçiler Mahallesi'nde oluşturulan 200 dönümlük Antalya Orman Çiftliği'nde ve bölgede atıl halde iken tarlaya dönüştürülen 340 dönümlük arazide yapıldı. Buğday tarlaları, bahar mevsimiyle birlikte başak seviyesine geldi. Başakları, iyi bir hasadın olacağını müjdeleyen buğday tarlaları, uzun yıllar boş bırakılan arazilerde görsel güzellik oluşturdu.

"Gelişmeler saha ziyaretleriyle takip edilecek"

Hedeflenen verimi alabilmek için bakımı özenle yapılan buğday tarlalarına ekim sırasında 10 ton gübre, filizlenme döneminde 4 ton üre gübresi, sap evresinde ise 4 ton magnezyum sülfat gübresi atıldı. Yabancı otların olmaması için de tarlalarda 60 litre ilaçlama gerçekleştirildi. Belediye tarafından, Mayıs'ın sonunda ya da Haziran'ın ilk haftasında başlayacak olan hasat zamanına kadar da buğday tarlalarındaki gelişmeler, saha ziyaretleriyle takip edilecek.

"1 milyon 250 bin adet ekmek"

Tarlalara, ekim sezonunda buğday tohumlarını serpen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez'in başak veren buğday tarlaları bereketi müjdeliyor. Toprakta bereket var, anlayışıyla 540 dönüm araziye buğday ektik ve geldiğimiz noktada o tarlalar yeşerdi, başaklandı. Yeşeren tarlalar, bize iyi bir hasadın müjdesini veriyor. 540 dönüm araziden 220 ton buğday hasadını hedefliyoruz. Hasat edilen buğdaylar una dönüştürüldükten sonra ekmek fabrikamızda ekmek olacak ve sosyal belediyecilik uygulamalarımız kapsamında da değişik yollarla vatandaşa verilecek. Tarlalarımızdan hasat ettiğimiz buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek üretmeyi düşünüyoruz. 1 milyon 250 bin adet ekmeği de yıl boyunca hemşerilerimizle paylaşacağız" ifadesini kullandı. - ANTALYA

Kepez'de 540 dönüm araziye ekilen 11 ton buğday başak verdi
Kepez'de 540 dönüm araziye ekilen 11 ton buğday başak verdi
Kepez'de 540 dönüm araziye ekilen 11 ton buğday başak verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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