Kepez'de 4'üncü kreş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kepez'de 4'üncü kreş

Kepez Belediyesi, çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla açtığı Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 4'üncü şubesini Erenköy Mahallesi'ne kazandırıyor.

Kepez'de 4'üncü kreş
29.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:00

Kepez Belediyesi, çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla açtığı Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 4'üncü şubesini Erenköy Mahallesi'ne kazandırıyor. Yapımına başlanılan kreşte 120 öğrenciye eğitim verilecek.

Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin ana binası Teoman Paşa Mahallesi'nde hizmete açılmıştı. Çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla hizmete alınan Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin yeni şubeleri geçtiğimiz yıllarda Dokuma ve Ahatlı bölgelerine kazandırılmıştı. Kreşin şube sayısını artırma sözü veren Başkan Hakan Tütüncü, Erenköy ve çevresindeki mahallelerde çalışan annelerin de okul öncesi eğitim kurumu talebini karşılıyor. Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 4'üncü şubesi Erenköy Mahallesi'nde hizmete giriyor.

120 öğrenciye hizmet verecek

Kepez Belediyesi, Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki 420 metrekare büyüklüğündeki tek katlı binasını, tadilatla kreşe dönüştürüyor. Kreş için mevcut binanın yanına, 60 metrekarelik yemek salonu da inşa ediliyor. Yapımına başlanılan kreşte 120 çocuğa, okul öncesi eğitim verilecek. Erenköy, Çamlıbel, Kanal, Esentepe, Barış ve bölgedeki diğer mahallelere hizmet verecek olan kreş binasında 6 sınıf, oyun odası, çok amaçlı oda bulunacak.

"Biz daha çok kadınların ve çocukların belediyesiyiz"

Başkan Hakan Tütüncü, Erenköy Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ni, bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Kadınlara ve çocuklara değer veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Tütüncü, "Kadınlarımıza ve çocuklarımıza hizmet veren eserleri üretmekten mutlu oluyoruz. Kreşlerimiz özellikle çalışan kadınlarımız ve okul öncesi eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için önemli bir proje. 3 ayrı bölgedeki kreşlerimizde, bu dönem 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik. Hemşehrilerimiz, çok beğendikleri kreşlerimize yeni şubeler eklememizi talep ediyor. İmkanlarımız elverdiğince bu talebi karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Kreşimizin 4. şubesini Erenköy Mahallesi'ne kazandırıyoruz. Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki binamızı, tadilatla kreşe dönüştürüyoruz. 120 çocuğumuza, okul öncesi eğitim verecek olan kreşimiz, bölgede oturan çalışan annelerimizin hayatını da kolaylaştıracak. Erenköy, Çamlıbel, Kanal başta olmak üzere bölgedeki mahallelerimize okul öncesi eğitimde güzel bir tesisi kazandırmış olduk. Kreşimiz, mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun. İmkanlarımız el verdiğince mahallelerimize kreşimizi kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar Haberler
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek Haberler
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Aslı Enver Nur Yerlitaş Hatice Çarpar
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Kepez'de 4'üncü kreş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 12:01:10. #1.15#
title