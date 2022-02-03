Kepez'de 33 çift, 2 Şubat'ta nikah masasına oturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepez'de 33 çift, 2 Şubat'ta nikah masasına oturdu

AA, Hatice Özdemir Tosun - Güncel
 - Güncelleme:
Kepez'de 33 çift, 2 Şubat'ta nikah masasına oturdu

Kepez ilçesinde evlilik tarihinin özel bir gün olmasını isteyen 33 çift, nikah günü olarak 2 Şubat 2022'yi tercih etti.

Kepez ilçesinde evlilik tarihinin özel bir gün olmasını isteyen 33 çift, nikah günü olarak 2 Şubat 2022'yi tercih etti.

Aylar öncesinde "02.02.2022" tarihinde nikah kıydırmak için evlendirme dairesine başvuran çiftler, dün yoğunluk oluşturdu.

Normal günlerde ortalama 25 çiftin nikahı kıyılan Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, dün 33 çift, nikah masasına oturdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de çiftleri yalnız bırakmadı. Nikahlarını kıyan Tütüncü, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah dairelerinde 14 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title