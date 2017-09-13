Kepez'de 3 Mahalleye Yeni Asfalt
Kepez Belediyesi, ilçedeki mahallelerin asfaltlarını yenilemeye devam ediyor.
Kepez Belediyesi, ilçedeki mahallelerin asfaltlarını yenilemeye devam ediyor.
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Varsak Demirel, Varsak Esentepe ve Varsak Menderes Mahallelerine toplamda 2 bin 314 ton sıcak asfalt dökülüyor. Değişen ve gelişen Kepez'de yollar, sokaklar ve caddeler yeni asfaltlarla kaplanarak yenileniyor. Varsak Demirel Mahallesi 2090 ve 2093 sokaklara 4 bin 474 metrekare, Varsak Esentepe Mahallesi 7103, 7104, 7106, 7108 sokaklara 8 bin 614 metrekare, Varsak Menderes Mahallesi 6923, 6900, 6910 sokaklar, Adnan Menderes Caddesi ve Pehlivan Ali Kurt Caddesi'ne 6 bin 114 metrekare sıcak asfalt dökülüyor. Toplamda 2 bin 314 ton sıcak asfalt dökülen mahalleler yeni yollarla ilçeye yeni bir imaj kazandırıyor. - ANTALYA