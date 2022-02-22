Kepez'de 22.02.2022 nikah yoğunluğu - Haberler
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Kepez'de 22.02.2022 nikah yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kepez'de 22.02.2022 nikah yoğunluğu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftleri yalnız bırakmadı.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftleri yalnız bırakmadı. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftlerin akınına uğradı.

Evlilik günlerini ve yıldönümlerinin daha anlamlı kılmak isteyen çiftler özel günlerde evlenmenin mutluluğunu yaşadılar. İlk olarak 02.02.2022 tarihini seçen çiftler daha sonra sevgililer günü olan 14.02.2022 tarihini tercih ettiler. Son olarak çiftler 2 rakamının yan yana gelmesiyle evliliklerinde özel günü simgeleyecek olan 22.02.2022'yi tercih ederek Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesine ömürlerinin birleştirmek için başvuruda bulundular. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi Şubat ayının 3 özel gününde evlenmek isteyen çiftleri evliliklerindeki yolculuğa şahit olarak toplamda 105 nikah gerçekleştirdi.

"Nikahları Tütüncü kıydı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de,nikah kıydırmak için bu özel günü bekleyen mutlu çiftleri yalnız bırakmadı. Gün boyu çiftlerin mutluluğuna ortak olan Başkan Tütüncü, çiftlere mutluluklar dileyerek, "Bugünün tarihi kalıcı ve özel bir tarih olması dolayısıyla, günün hafızalara kazınması için bugünü tercih etmişler. Bizler de nikahlarını kıydık. Çiftlerimiz için özel olan bugünlerinde onların yanında olalım istedik. Tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kepez'de 22.02.2022 nikah yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Evlilik, Kepez, Yerel, Haberler

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