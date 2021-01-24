Kepez'de 2020'de 11 okulun inşası tamamlandı

Kepez ilçesinde geçen yıl devlet yatırım programı, belediye ve hayırsever katkılarıyla 11 okul eğitime kazandırıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, göreve gediği günden buyana eğitime ağırlık veren Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 12 yılda 100'den fazla okulun inşaatının tamamlanmasına katkıda bulundu.

İlçeye okul yatırımları gelebilmesi için arazilerin hukuki sorunların çözümünden Belediyenin arsalarının tahsisine, hayırsever bulunmasına kadar önemli girişimlerde bulunan Tütüncü, ilçenin sosyal bilimler, fen ve spor liseleri gibi okullara kavuşmasını da sağladı.

İlçede, ihtiyaç duyulan okul binalarına her yıl yenileri eklenmeye devam ediyor. Devlet yatırım programı, Belediye ve hayırsever katkılarıyla geçen yıl, farklı mahallelerde 11 okul binasının daha yapımı tamamlandı ve büyük bir kısmı eğitime açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, yeni okulların eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Kepez'i Antalya'nın eğitim merkezi yapma hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Tütüncü, "Kepez, nitelikli okullarıyla, 150 binden fazla öğrencisiyle, akademik başarılarıyla, özel kolejleriyle ve belediye kreşleriyle eğitimde adından söz ettiren bir ilçe haline geldi. Bu başarıyı, eğitim camiamızla, velilerimizle ve öğrencilerimizle gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Mahallelerin okul talebini karşılamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Tütüncü, devletin, hayırseverlerin desteğiyle Kepez'e okul yatırımlarının devam edeceğini bildirdi.

Kepez'de geçen yıl tamamlanan okullar ise şunlar:

32 derslikli Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, 24 derslikli Kamile -Metin Yapar İlkokulu, 24 derslikli ve 2 atölyeli Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 derslikli ve 2 atölyeli Kütükçü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 derslikli Bolat Yıldırım Kemder İlkokulu, 4 derslikli Nevin-Ahmet Selçuk Anaokulu, Sütçüler Anadolu İmam Hatip Lisesi, 4 derslikli Saih-Saime Konca Anaokulu, 4 derslikli Kütükçü Anaokulu, Prof. İhsan Koz İlkokulu bahçesine 4 derslikli anaokulu, 20 derslikli Hacı Çetin Babüroğlu Ortaokulu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun