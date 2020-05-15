Kepez'de 19 Mayıs, kortejle kutlanacak
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Kepez'de 19 Mayıs, kortejle kutlanacak

Kepez Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yılını coşkulu bir kortejle kutlamaya hazırlanıyor.

Kepez'de 19 Mayıs, kortejle kutlanacak
15.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:20

Kepez Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yılını coşkulu bir kortejle kutlamaya hazırlanıyor.

Kepez'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını vatandaşların balkondan katılımıyla coşkuyla kutlayan Kepez Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını da büyük bir heyecanla kutlamaya hazırlanıyor. Sosyal mesafe ve gerekli hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlıkların sürdürüldüğü kutlamalar kapsamında Kepez'de '19 Mayıs Korteji' düzenlenecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramının 101'inci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanan Kepez Belediyesi, '19 Mayıs Korteji' ile Kepezlilere bir bayram heyecanı yaşatacak. 19 Mayıs Kortejinde nostaljik araçlardan offroad araçlarına kadar birçok sürpriz gençleri bekliyor.

"Kıymetli gençlerimize bayram etkinliği"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlere güzel bir bayram etkinliği hazırladıklarını söyledi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele sonrası; özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet etmiştir" diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, "Gençlerimizin beklentilerini ve hayallerini gerçekleştirmek için onların yaşamaktan onur duyacakları bir gelecek inşa etmek için, gençlerle el ele vererek ülkemizi daha ileriye taşımak için her zaman onlarla gönül birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ülkemizin geleceğine dair üstleneceği sorumluluğu taşıyacak şekilde yetişmeleri için her türlü desteği onlara sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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