Kepez'de 120 dakika dağ bisikleti yarışı - Haberler
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Kepez'de 120 dakika dağ bisikleti yarışı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kepez'de 120 dakika dağ bisikleti yarışı

Kepez'in 120 dakika dağ bisikleti yarışları bir kez daha bisiklet severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Kepez'in 120 dakika dağ bisikleti yarışları bir kez daha bisiklet severleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bisiklet tutkunlarını buluşturacak yarışlar, 19-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğince düzenlenen 120 dakika dağ bisikleti yarış heyecanı başlıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılımcıları ağırlayacak yarış,19-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kepez Park Funtastic içerisinde oluşturulan parkurda başlayacak yarışlar için 19 Şubat Cumartesi günü antrenman turları düzenlenecek. 20 Şubat Pazar günü başlayacak yarışlar, 3 kilometrelik parkur yapılacak ve 120 dakikada en çok turu atan yarışmacı günün şampiyonu olacak. Kepez'deki heyecanlı yarışlara katılmak isteyenler '120dk.com' adresinden kayıt işlemleri ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecekler. Yarışmada U15 kız - erkek, U17 kız-erkek, Master Kadın- Erkek, Genç Kadın, Genç Erkek, Elit Erkek, Elit Kadın, U23 olmak üzere toplamda 8 farklı kategori bulunacak. Tüm kategoriler aynı parkurda yarışacak olup, dönülecek tur sayıları hava ve parkur şartlarına göre yarışmacılara yarış öncesi düzenlenecek teknik toplantıda belirlenecek. Dereceye giren yarışmacılar yarış alanında duyurulacak ve her kategori için kürsü etkinliği organize edilerek madalyalar verilecek. Park Funtastik içerisinde 19-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlar, bisiklet tutkunlarını bir kez daha Kepez'de buluşturacak. - ANTALYA

Kepez'de 120 dakika dağ bisikleti yarışı

Kepez'de 120 dakika dağ bisikleti yarışı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kepez Belediyesi, Bisiklet, Kepez, Spor, Haberler

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