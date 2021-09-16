Kepez'da tarlanın çit demirlerini çalan 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Kepez'da tarlanın çit demirlerini çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Kepez'da tarlanın çit demirlerini çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kepez ilçesinde tarlanın dışına çekilen çit demirlerini çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kepez ilçesinde tarlanın dışına çekilen çit demirlerini çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde, V.G'nin tarlasının kenarında bulunan çit demirlerini çalan E.B. ve N.F'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin çaldıkları 115 çit demiri sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kepez'da tarlanın çit demirlerini çalan 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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