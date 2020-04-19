Kepez bir günde 218 bin maske dağıttı, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu
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Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

Kepez bir günde 218 bin maske dağıttı, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

Kepez Belediyesi, sokağa çıkma yasağında da hemşehrilerine hizmet için seferber oldu.

19.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:33
Kepez bir günde 218 bin maske dağıttı, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

Kepez Belediyesi, sokağa çıkma yasağında da hemşehrilerine hizmet için seferber oldu. "Siz evde kalın, biz sizin için çalışırız" mottosu ile çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, kapı kapı maske dağıttı, cadde ve sokakları dezenfekte etti, Vefa Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırdı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında hafta sonu 31 ilde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağında Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine hizmet götürmede kendisiyle yarıştı. "Siz evde kalın, biz sizin için çalışırız" mottosu ile çalışmalarını gerçekleştiren Kepez Belediyesi, kapı kapı maske dağıtımını sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günü de sürdürdü. Kepez Belediyesi, 18 Nisan Cumartesi günü 18 mahallede 72 bin 800 konuta ulaşarak, 218 bin 400 adet maske dağıttı. İlçe sakinlerine maske dağıtma çalışmaları mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri gözetiminde gerçekleştirildi.

Cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Görevlerinin başında olan Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokakları baştan aşağıya ilaçlı sularla yıkadı. Otobüs duraklarından, banklara, çöp konteynerlerine kadar her yer yıkanarak, dezenfekte edildi. İlçe sakinlerinin istek ve taleplerini alan Kepez İletişim Merkezi'de (KİM), yine görev başındaydı.

Vefa Destek Grubu da, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verebilmek için Kepezlilerin emrindeydi. Devlet ve belediye işbirliğiyle tüm imkanların seferber edildiği Kepez'de, ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırıldı. Vefa Destek Grubu tarafından dağıtılan yardım kolilerinde temel gıda malzemeleri bulunuyor.

İlçe sakinlerine ekmek

Ürettiği ekmeği satarak, her yıl binlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan Kepez Kalkınma Vakfı'nın ekmek fırını da ilçe sakinleri için tam kapasite çalıştı. Vakıf fırınında üretilen ekmekler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırıldı. Vatandaşların ekmeksiz kalmaması için de 68 mahalledeki ekmek dağıtımları da koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Ekmek dağıtımları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı.

Kepez Belediyesi, sokaktaki can dostlarını da unutulmadı. Bu zor günlerde sevimli dostlar mamasız ve susuz kalmasın diye, 'Kepez Vefa Destek Grubu' ve hayırsever gönüllüler sokaklardaydı. Kepez'de hayvanların mama ve su kapları düzenli olarak dolduruldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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