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Kepez Belediyespor il üçüncüsü oldu

Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, DSİ Sporu 3-1 yenerek, Antalya 3'üncüsü oldu.

29.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:38
Kepez Belediyespor il üçüncüsü oldu

Genç Kızlar takımı, DSİ Sporu 3-1 yenerek, 3'üncüsü oldu.


Antalya Yerel Ligler Genç Kızlar Voleybol Kategorisinde, Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ ile karşılaştı. Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilen karşılaşmada Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ Sporu 3-1 yendi. Filenin sultanları, DSİ karşısında sağladığı 3-1'lik skor ile Antalya 3'üncüsü oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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