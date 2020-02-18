Kepez Belediyespor Akşehirspor'u ağırladı

18.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:51

Kepez Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Akşehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kepez Belediyespor'un beraberlik golü Yusuf Duman'dan geldi.



Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. grupta mücadelesini sürdüren Kepez Belediyespor kendi evinde Akşehirspor'u misafir etti. Hasan Doğan Stadyumunda oynanan maça çok sayıda taraftar katıldı. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Belediye Meclis üyeleri ve spor severler maça tribünden destek verdi. Kepez Belediyespor Akşehirspor maçının 45. dakikasında ilk gol Akşehirspor'dan geldi. Maçın 57. dakikasında Kepez Belediyespor'un 10 numaralı futbolcusu Yusuf Duman'ın attığı gol ile 1-1'lik beraberlik sağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA