Kepez Belediyesinin düzenlediği ilk yardım kursu başladı
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Kepez Belediyesinin düzenlediği ilk yardım kursu başladı

16.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:51
Kepez Belediyesinin düzenlediği ilk yardım kursu başladı

Kepez Belediyesinin evde meydana gelebilecek kazalara karşı annelere yönelik düzenlediği ilk yardım eğitimi kursu başladı.

Kepez Belediyesinin evde meydana gelebilecek kazalara karşı annelere yönelik düzenlediği ilk yardım eğitimi kursu başladı.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Kepez Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) ile Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen eğitim kursunun ilk dersine, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi Müdürü Mustafa Sakarya, Kepez Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı katıldı.

Kursun açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Özsoy, ilk yardımın önemine değinerek, özellikle evlerde meydana gelen kazalara karşı annelerin eğitilmesi amacıyla kursu düzenlediklerini belirtti.

Eğitim kursunun 14 Mart Tıp Bayramı haftasında başlatılmasını anlamlı bulduğunu ifade eden Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural ise "İlk yardım hayat kurtarır. Ev hanımlarının böyle kursu tercih etmesi de sağlığımızın emin ellerde olduğunu gösterir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 kişilik gruplar halinde bir hafta sürecek kursa, 50 kişi başvurdu.

Eğitimi başarıyla tamamlayarak ilk yardım sertifikası almaya hak kazanan anneler ilk yardım çantası ile ödüllendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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