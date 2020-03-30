Kepez Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ve su kabı desteği Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için ilave mama ve su kabı yerleştirdi.

Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için ilave mama ve su kabı yerleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki park, mesire alanı ve Dokumapark'ta sokak hayvanları için bırakılan mama ve su kaplarının sayısı artırıldı.

Veterinerlik Hizmetleri Birimi görevlilerince düzenli olarak sağlık kontrolü yapılan sokak hayvanları için bölgedeki besleme ünitelerine de düzenli aralıklarla mama ve yem bırakılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sokak hayvanlarının emin ellerde olduğunu dile getirerek, "Can dostlarımızı unutmadık. Sokak hayvanlarımıza mama ve su desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA