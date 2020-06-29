Kepez Belediyesinden sera atıklarından organik gübre üretimi Kepez Belediyesince sera atıklarından üretilen organik gübre, çiftçilere ücretsiz verilecek.

Kepez Belediyesince sera atıklarından üretilen organik gübre, çiftçilere ücretsiz verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağından ayrıştırılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında sera atıklarından gübre üretildi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünce analiz edilen gübre, organik madde içeriği yüksek olarak tescillendi.

Sera ve tarlalarından çıkan atıkları toprağın ihtiyaç duyduğu zengin içerikli organik gübreye dönüştüren belediye ekipleri, ekim yapılan alanların verimlilik kapasitesini artırmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi hedefliyor.

Çiftçilerin kendi sera ve tarlalarından çıkan atıklardan elde edilen gübre, ücretsiz olarak üreticilere verilecek.

Kaynak: AA