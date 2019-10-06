Kepez Belediyesinden park bakım çalışması
Kepez Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını gerçekleştirdi.
Kepez Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını gerçekleştirdi.
Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, semt parklarını yenileme çalışmaları kapsamında; parklardaki yürüyüş parkuru, pergole, oturma grupları ve oyun gruplarını yeniliyor.
Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi 6047 sokaktaki 2 bin 700 metre kare alana sahip semt parkı ile Varsak Karşıyaka Mahallesi 1052 sokaktaki bin 442 metre kare alana sahip parkta bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. - ANTALYA