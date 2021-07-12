Kepez Belediyesinden modifiyeli araç etkinliği
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Kepez Belediyesinden modifiyeli araç etkinliği

Kepez Belediyesinden modifiyeli araç etkinliği
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Kepez Belediyesince DokumaPark'ta "Tuning Fest DokumaPark 2021" isimli modifiyeli araç etkinliği düzenlendi.

Kepez Belediyesince DokumaPark'ta "Tuning Fest DokumaPark 2021" isimli modifiyeli araç etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli illerinden 24 otomobil kulübünün katıldığı etkinlikte 500'den fazla modifiyeli otomobil yer aldı.

Otomobil tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte; renk, motor kuvvetleri ve ses sitemleri gibi özellikler tanıtıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediye olarak gençlerin ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tütüncü, gençlerle bir araya geldikleri etkinliklerin mutluluk verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerin gelişimine, eğitimine, hem de onların ekonomik değerlerinin artmasına özen gösteriyoruz. Bütün bunların yanında gençlerimizin hobileri de bizim ilgi alanımıza giriyor. Gençlerin belediyesi olarak gençlerin hayatını renklendirecek etkinlikler düzenliyoruz. Antalya'da ve Türkiye'de modifiye otomobilciliğini bir yaşam tarzı haline getirmiş pek çok gencimiz var. O gençlerimiz de kendilerini mutlu etsinler istiyoruz. Bu festivaller onlar için var."

Etkinlik sonunda otomobil kulübü yöneticileri, Başkan Tütüncü'ye teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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